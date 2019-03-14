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«Хватит красть деньги моего мужа!» 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Новость о том, что супруг притащил в дом стриптизершу из "Дома-2", которая почувствовала себя хозяйкой в роскошном рублевском особняке, убила Алену Кравец. Она сделал все, чтобы устранить соперницу. Но и самозванка оказалась не промах.
Несколько недель назад Алена решила выяснить правду о сопернице, из-за которой Кравец и решилась на развод. Светская львица обратилась в программу "На самом деле" Первого канала с просьбой провести журналистское расследование. Информация, которую узнали репортеры, заставила светскую львицу кричать от ужаса. Выяснилось, что муж Алены привел в дом, где живет их малолетняя дочь, стриптизершу Анастасию Корчервей, которая скрывала не только свое прошлое, но и настоящее имя.
После этого скандального разоблачения муж Алены Кравец прямо в студии заявил, что не намерен продолжать какие-либо отношения с девушкой такого низкого уровня. Настя, замаранная участием в "Доме-2", молила о прощении на коленях, но бизнесмен был непреклонен.
Кочервей, конечно, была бы дурой, отказавшись от такого завидного мужчины и его кошелька.
"Она начала новые атаки моего на моего мужа, пытается вернуть его расположение и прочие удовольствия, — кричит возмущенная Кравец. — Эта девица потеряла всякий стыд, ей, как говорится, все — божья роса!"
"Я не допущу их примирения — не хочу, чтобы всякие проходимцы крали наши семейные деньги!",
— плюнула в глаза стриптизерше с сомнительны прошлым главная светская львица Москвы.
Ведь Кочервей пытается найти подходы и к малолетней дочке Алены Даниэлле, и это Алену Кравец особенно бесит. Девочке сейчас и без того живется непросто, отец не позволяет ей видеться с мамой, семья на грани развода, а тут еще и эта сомнительная дама из "Дома-2" рядом трется…
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