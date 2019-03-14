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В Сети спорят о пластике Валерия Леонтьева 

Аргументы Недели 3 часа назад
Фото: @ngbabkina
В сети появилось новое фото певца Валерия Леонтьева, и его поклонники начали спор по поводу внешнего вида артиста. Многие уверены, что Валерий Леонтьев сделал неудачную пластическую операцию.
У народного артиста через пять дней юбилей. 19 марта Леонтьеву исполнится 70 лет. Новое фото певца выложила в Инстаграм его коллега Надежда Бабкина. Говорят, большинство артистов делают пластические операции, но мало кто в это признается.
Пользователи Сети уверены, что и Бабкина, и Леонтьев обращались к пластическим хирургам.
Подписчики Бабкиной предположили, что у артистов один и тот же пластический хирург, — сообщает URA.RU.
"Близнецы", "У Леонтьева кожа на лице, как у Франкинштейна из разных кусков. Одни потемнее, другие по светлее Как говорится, хирург был пьян и фокус не удался", — пишут хейтеры. "Уважаю обоих, но платика ни какой красоты не дала и не дает, только уродует, лучше с уважением и достоинством принимать свой возраст…без пластики выглядели бы гораздо лучше на свои года", — считает поклонница звезд. А другая поклонницы высказалась так: "Я обожаю вас Надежда и Валерий. Ваш талант никому не отнять. Будьте всегда молоды и душой и телом. Так держать! А завистники пусть заткнуться в тряпочку". (орфография и пунктуация сохранены).
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Звёзды , Надежда Бабкина , Валерий Леонтьев , РИА Ura.ru
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