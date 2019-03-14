Панин хочет лишить бывшую жену родительских прав 

После того, как Алексей Панин добился совместного проживания со своей дочкой Нюсей, он собирается лишить свою жену Юлию Юдинцеву родительских прав.
По словам скандально известного актера, он собирался поехать со своей дочерью в оздоровительный лагерь в Испании, но ее мать не давала разрешение на выезд. Из-за того, что Юдинцева не подписала заявление, девочку развернули прямо на границе.
После этого Панин решил, что хочет лишить свою бывшую жену родительских прав на Нюсю. Он утверждает, что мать наносит физический и моральный вред девочке. Поэтому сейчас он и его юристы подготавливают заявление в суд, чтобы отменить запрет на выезд и лишить Юдинцеву опеки.
"У меня на руках имеется копия медицинской карты, истории болезни Юдинцевой, а также еще много других сведений, подтверждающих то, что Юля тяжело психически больна и передача ей ребенка опасна для девочки", — рассказал актер.
Напомним, дочь Панина сама решила жить с папой. Журналистам она рассказывала, что с ним ей комфортнее, а мама постоянно на нее кричит.