Панин хочет лишить бывшую жену родительских прав

По словам скандально известного актера, он собирался поехать со своей дочерью в оздоровительный лагерь в Испании, но ее мать не давала разрешение на выезд. Из-за того, что Юдинцева не подписала заявление, девочку развернули прямо на границе.

После этого Панин решил, что хочет лишить свою бывшую жену родительских прав на Нюсю. Он утверждает, что мать наносит физический и моральный вред девочке. Поэтому сейчас он и его юристы подготавливают заявление в суд, чтобы отменить запрет на выезд и лишить Юдинцеву опеки.

"У меня на руках имеется копия медицинской карты, истории болезни Юдинцевой, а также еще много других сведений, подтверждающих то, что Юля тяжело психически больна и передача ей ребенка опасна для девочки", — рассказал актер.

Напомним, дочь Панина сама решила жить с папой. Журналистам она рассказывала, что с ним ей комфортнее, а мама постоянно на нее кричит.