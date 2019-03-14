Седокова отказалась от карьеры певицы

Украинская поп-исполнительница освоила профессию кондитера. Накануне Анна Седокова опубликовала пост, который стал приятным сюрпризом для всех сладкоежек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 12 Мар 2019 в 9:42 PDT На странице в Instagram звезда разместила серию фотографий, на которых она держит в руках вафельные трубочки, сахарные персики и баночки со сгущеным молоком. Для презентации продуктов исполнительница выбрала яркие наряды с открытым декольте.

В подписи к к посту Анна Седокова рассказала, что подготовила собственную коллекцию сладостей вместе с кондитерской Сергея Жукова и Регины Бурд.

"У меня большой сладкий сюрприз для вас! Ведь теперь я еще и кондитер! Мы решили вернуть такие вкусные и любимые в детстве трубочки, вафельные тортики, орешки, персики и тортики!",

— пояснила звезда.

Певица также пригласила поклонников посетить презентацию выпечки и десертов в кафе. Пользователи ответили на предложение звезды согласием и пообещали побывать в кондитерской в ближайшее время.