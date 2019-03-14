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Седокова отказалась от карьеры певицы 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Украинская поп-исполнительница освоила профессию кондитера. Накануне Анна Седокова опубликовала пост, который стал приятным сюрпризом для всех сладкоежек.
На странице в Instagram звезда разместила серию фотографий, на которых она держит в руках вафельные трубочки, сахарные персики и баночки со сгущеным молоком. Для презентации продуктов исполнительница выбрала яркие наряды с открытым декольте.
В подписи к к посту Анна Седокова рассказала, что подготовила собственную коллекцию сладостей вместе с кондитерской Сергея Жукова и Регины Бурд.
"У меня большой сладкий сюрприз для вас! Ведь теперь я еще и кондитер! Мы решили вернуть такие вкусные и любимые в детстве трубочки, вафельные тортики, орешки, персики и тортики!",
— пояснила звезда.
Певица также пригласила поклонников посетить презентацию выпечки и десертов в кафе. Пользователи ответили на предложение звезды согласием и пообещали побывать в кондитерской в ближайшее время.
Напомним, недавно Анна Седокова официально подтвердила слухи о романе с солистом M-Band Анатолием Цоем. Она разместила совместный видеоролик в социальных сетях. Музыкант исполнил короткую песню, после чего певица обратилась к подписчикам. "Понимаете, зачем мы вместе с ним?", — спросила она. Многие поклонники предполагают, что вокалист является отцом третьего ребенка исполнительницы — сына Гектора.
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Женский форум
Звёзды , Анатолий Цой , Анна Седокова , Сергей Жуков
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