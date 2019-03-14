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Раскрыт секрет нарядов Ким Кардашьян 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян копирует наряды супермодели Наоми Кэмпбел, которые та носила в 1990-е годы. Серия из пяти разоблачающих фотографий появилась в Instagram-аккаунте Diet Prada, регулярно публикующем курьезы из мира моды.
На четырех коллажах представлены снимки Кардашьян, одетой в точно такие же платья итальянского дома моды Versace, как Кэмпбел на соседних фото в разное время. На последнем снимке на телезвезде прозрачный костюм марки Azzadine Alaïa, в котором супермодель выходила на подиум во время показала бренда в 1991 году.
«Эй, Fashion Nova, вот тебе совет… Вместо того, чтобы тайно сотрудничать с Ким, можете просто копировать любой наряд Versace, в котором Наоми ходила в 90-х»,
— съязвили администраторы аккаунта в описании к посту, имея в виду обвинение в мошенничестве, которое сами же предъявили Ким Кардашьян в феврале.
В черном кожаном корсете Versace с ремнями и в мини-юбке Ким Кардашьян пришла на афтерпати ежегодного бала Met Gala в Нью-Йорке в мае 2018 года. Обратившие на это внимание пользователи соцсетей вспомнили, что в точно таком же виде появлялась певица Бейонсе восемь лет назад, а также Наоми Кэмпбел в 2014-м.
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Звёзды , Ким Кардашьян
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