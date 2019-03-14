Лиепа объяснил, почему развелся с третьей женой

Известный российский танцовщик Андрис Лиепа рассказал о своей жизни и неудачных браках. Он был женат трижды, и каждый раз отношения с супругами не складывались. Самый долгий союз у него был последний, с коллегой Екатериной Катковской.

В 1998 году Андрис Лепа женился в третий раз. Этот брак продлился 14 лет. Перед тем, как узнаконить свои отношения, супруги встречались пять лет. У Лиепа и Катковской есть общая дочь Ксения.

Артист заявил, что считает своего ребенка подарком судьбы и готов пойти ради нее на все. Но брак сохранить не удалось. Катковская объясняла это тем, что ее супруг стал агрессивным и вспыльчивым, но артист опроверг ее слова. Он заявил, что брак распался из-за разницы в возрасте и несовпадением взглядов на жизнь.