Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лиепа объяснил, почему развелся с третьей женой 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Известный российский танцовщик Андрис Лиепа рассказал о своей жизни и неудачных браках. Он был женат трижды, и каждый раз отношения с супругами не складывались. Самый долгий союз у него был последний, с коллегой Екатериной Катковской.
В 1998 году Андрис Лепа женился в третий раз. Этот брак продлился 14 лет. Перед тем, как узнаконить свои отношения, супруги встречались пять лет. У Лиепа и Катковской есть общая дочь Ксения.
Артист заявил, что считает своего ребенка подарком судьбы и готов пойти ради нее на все. Но брак сохранить не удалось. Катковская объясняла это тем, что ее супруг стал агрессивным и вспыльчивым, но артист опроверг ее слова. Он заявил, что брак распался из-за разницы в возрасте и несовпадением взглядов на жизнь.
«Я боялся жениться в третий раз, поскольку было уже два неудачных брака. Мы поженились лишь лет через пять-шесть. Сразу же обвенчались», — признался Андрис.
Звёзды , Андрис Лиепа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как пережить кризис среднего возраста
«Никогда не говорите мужу, что его мама плохая»1
«Танцевала даже перед якудза»15
Бритни Спирс не может выйти замуж из-за отца
Почему за измену всегда осуждают женщину3
Видео
Рамблер/гороскоп на 14 марта
Психология
Что стало с певицей Натали
Звёзды
Звездные «дамочки за сорок» и их молодые любовники
Звёзды
Опасность, поджидающая любителей изюма
Еда Здоровье
73-летняя певица выглядит на 40
Красота Здоровье
Невесты до нанесения макияжа и после
Красота
Звезды, скрывшие рождение детей
Звёзды Дети
«Танцевала даже перед якудза»
Красота
Знаменитости, бросившие шоу-бизнес
Звёзды
Солистка «Демо» поведала об ужасах медицины США
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение