Ирина Пегова устроила пикантную фотосессию

Знаменитая красавица, заслуженная артистка России Ирина Пегова привлекает внимание своей очаровательной улыбкой и пышными формами и, как и любая женщина, рада цветам в доме. Получив очаровательные розовые розы, звезда решила устроить с ними пикантную фотосессию, виртуозно выполнив роль как оператора, так и соблазнительной модели.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Пегова (@pegovairina) 13 Мар 2019 в 9:49 PDT 40-летняя актриса Ирина Пегова уже давно добилась славы в отечественном кинематографе, однако, несмотря на плотный рабочий график, звезда находит время для творческих порывов. Вот и сегодня актриса, порадовавшись красивому букету из розовых роз, решила запечатлеть себя с ними в самом выгодном и соблазнительном ракурсе. Пегова устроила фотосессию на полу, для большей пикантности избавившись от лишней одежды.

Учитывая, что Пегова не сторонница откровенных съемок, самодельные кадры, сделанные благодаря селфи-палке, выглядели довольно смело. Позируя в одном нижнем белье, актриса то мастерски прикрывалась букетом цветов (создавая ощущение наготы), то игриво поместила розу в черный лиф, сопровождая все это неизменно обаятельной улыбкой.

Стоит отметить, что артистка всегда была довольна своей фигурой, несмотря на все отличия в параметрах с худощавыми моделями. Более того, поклонники в один голос заявляют, что именно приятные округлости делают их любимицу нежной и женственной, вызывая восхищенные взгляды у мужчин и завистливые — у женщин.