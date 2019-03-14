Звездные родители, воспитывающие детей в строгости 

Некоторые звездные детки растут в атмосфере вседозволенности. Знаменитые родители ни в чём не ограничивают отпрысков и разрешают им буквально всё. Но есть и другие известные мамы и папы, которые считают, что детям нужны границы. Так, актёры Мила Кунис и Эштон Кутчер не балуют дочь и сына, а перед прошлым Рождеством отказались от подарков детям. Таким образом пара хочет научить малышей ценить то, что они имеют, и научить радоваться празднику, а не вещам.
Какие ещё знаменитости держат детей в строгости, расскажет видео.