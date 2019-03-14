Виторган влез в конфликт Собчак и Шнурова

Шнуров написал небольшой ироничный стих, где высмеял Собчак. Она решила ему ответить и пригласила поговорить в прямом эфире, но певец отказался. Теперь к интернет-баталиям знаменитостей присоединился и муж Ксении, Максим Виторган.

Актер решил не оставаться в стороне и тоже написал небольшой стих. Он отметил, что все вокруг ругаются, а он — один из виновников конфликта, остался мирно в стороне. Виторган добавил, что он не похож на других знаменитостей, потому что не хочет публично выяснять отношения.