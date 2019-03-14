Виторган влез в конфликт Собчак и Шнурова 

Уже несколько дней Ксения Собчак и лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров ведут в Instagram стихотворные баталии. Все началось с того, что артист прокомментировал развод телеведущей с Максимом Виторганом.
Шнуров написал небольшой ироничный стих, где высмеял Собчак. Она решила ему ответить и пригласила поговорить в прямом эфире, но певец отказался. Теперь к интернет-баталиям знаменитостей присоединился и муж Ксении, Максим Виторган.
Актер решил не оставаться в стороне и тоже написал небольшой стих. Он отметил, что все вокруг ругаются, а он — один из виновников конфликта, остался мирно в стороне. Виторган добавил, что он не похож на других знаменитостей, потому что не хочет публично выяснять отношения.
"Радости — простые, масштабы скромны и качу тихонечко в своём легком возе запас рифм на случай войны", — добавил он.