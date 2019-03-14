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Брежнева призналась, что стесняется носить мини 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: @ververa
Экс-солистка группы «ВИА Гра», певица и актриса Вера Брежнева призналась, что чувствует себя не комфортно появляясь на сцене в мини. По словам супруги музыкального продюсера Константина Меладзе, вся ее команда знает о том, что ей не нравится выступать в коротких юбках. Подобное явление сама Вера объясняет стеснительностью.
В беседе с шоуменом Вячеславом Манучаровым для YouTube-канала исполнительница призналась, что в свои 37 лет она может использовать свой сложившийся образ для фотосессии, работая на камеру. В этом амплуа ей действительно удается играть заданную роль. Однако в своем творчестве Брежневой важно показать свои мысли, чувства и эмоции. По словам певицы, именно в этом стала проявляться ее смелость.
«Стесняюсь выходить на сцену в короткой юбке…Потому что мне уже 37 лет… Когда идет концерт, перед тобой сидят люди и ты выходишь на сцену — это одно. А когда ты работаешь с камерой — это совершенно другое. Там другая пластика… В 35 лет я снялась на обложке журнала Маxim… И в 35 я снова самая сексуальная… Но это съемка. В таком виде я не могу выйти на улицу… Мне не комфортно»,
— отметила Брежнева в интервью с Манучаровым.
Ранее светская львица призналась, что когда-то после концертов она могла позволить себе отправиться на дискотеку или в ночной клуб, однако с годами потребность в этом отпала. Теперь исполнительница старается, как можно больше времени провести со своими домашними — мужем и детьми.
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Звёзды , Вера Брежнева
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