Брежнева призналась, что стесняется носить мини

Экс-солистка группы «ВИА Гра», певица и актриса Вера Брежнева призналась, что чувствует себя не комфортно появляясь на сцене в мини. По словам супруги музыкального продюсера Константина Меладзе, вся ее команда знает о том, что ей не нравится выступать в коротких юбках. Подобное явление сама Вера объясняет стеснительностью.

В беседе с шоуменом Вячеславом Манучаровым для YouTube-канала исполнительница призналась, что в свои 37 лет она может использовать свой сложившийся образ для фотосессии, работая на камеру. В этом амплуа ей действительно удается играть заданную роль. Однако в своем творчестве Брежневой важно показать свои мысли, чувства и эмоции. По словам певицы, именно в этом стала проявляться ее смелость.

«Стесняюсь выходить на сцену в короткой юбке…Потому что мне уже 37 лет… Когда идет концерт, перед тобой сидят люди и ты выходишь на сцену — это одно. А когда ты работаешь с камерой — это совершенно другое. Там другая пластика… В 35 лет я снялась на обложке журнала Маxim… И в 35 я снова самая сексуальная… Но это съемка. В таком виде я не могу выйти на улицу… Мне не комфортно»,

— отметила Брежнева в интервью с Манучаровым.

Ранее светская львица призналась, что когда-то после концертов она могла позволить себе отправиться на дискотеку или в ночной клуб, однако с годами потребность в этом отпала. Теперь исполнительница старается, как можно больше времени провести со своими домашними — мужем и детьми.