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Кафельникова предстала в экзотическом виде 

Рамблер 1 час назад
Фото: @kafelnikova_a
Алеся Кафельникова живет на Бали с начала 2019 года. Она не перестает удивлять своих подписчиков новыми фотографиями.
На этот раз дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова снялась обнаженной на фоне заката. Она позировала топлесс, прикрыв грудь руками. В серии фотографий она также появилась в необычном головном уборе, похожем на венец из перьев, который раньше носили североамериканские индейцы.
@vanvorobei
Модель снимал московский фотографи Van Vorobei. Подписчики разделились во мнении. Одни восхитились ее фигурой и необычной идеей фотосессии, а другие назвали девушку "заблудшей" и предположили, что она снова увлеклась запрещенными веществами.
Напомним, в 2017 году Алеся Кафельникова лежала в реабилитационном центре. Позже она дала скандальное интервью, где обвинила своего отца. Сейчас, по ее словам, она вернулась в модельный бизнес и продолжает строить карьеру.
Звёзды , Евгений Кафельников
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