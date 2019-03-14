Кафельникова предстала в экзотическом виде

Алеся Кафельникова живет на Бали с начала 2019 года. Она не перестает удивлять своих подписчиков новыми фотографиями.

На этот раз дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова снялась обнаженной на фоне заката. Она позировала топлесс, прикрыв грудь руками. В серии фотографий она также появилась в необычном головном уборе, похожем на венец из перьев, который раньше носили североамериканские индейцы.

@vanvorobei

Модель снимал московский фотографи Van Vorobei. Подписчики разделились во мнении. Одни восхитились ее фигурой и необычной идеей фотосессии, а другие назвали девушку "заблудшей" и предположили, что она снова увлеклась запрещенными веществами.

Напомним, в 2017 году Алеся Кафельникова лежала в реабилитационном центре. Позже она дала скандальное интервью, где обвинила своего отца. Сейчас, по ее словам, она вернулась в модельный бизнес и продолжает строить карьеру.