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У «живого Кена» взорвался имплант в подбородке 

WMJ.ru 58 минут назад
Фото: WMJ.ru
35-летний Родриго Альвес, известный благодаря множеству своих пластических операций, оказался на пороге нового серьезного хирургического вмешательства.
Родриго Альвес называет себя «живым Кеном», и в стремлении быть похожим на культовую куклу делает одну операцию за другой. Последнее вмешательство в подбородок оказалось неудачным, была занесена инфекция, и имплант просто взорвался, оставив Родриго с вмятиной на лице. Как признался мужчина в новом интервью, от операции по исправлению последствий взрыва отказались трое хирургов подряд.
Я не знал, что делать. Один из них отказался оперировать меня в последний момент, когда понял, что не сможет обеспечить мне нужный результат,
— сказал он в интервью MailOnline.
Родриго вспоминает, что неудачный имплант удерживался на трех болтах, из-за которых у телезвезды начали разъезжаться зубы. Обезображенному артисту пришлось отменить участие в телешоу и тур в поддержку его сингла Plastic World.
Наконец Родриго Альвес нашел нужного хирурга в Стамбуле.
Мне поставят имплант, который похож на искусственную кость. После мне закачают жир с шеи в подбородок, чтобы заполнить вмятину, образовавшуюся из-за инфекции,
— описывает «живой Кен» будущую операцию. Нового вмешательства Родриго Альвес ждет с нетерпением: ему приходится постоянно принимать болеутоляющие, он не чувствует своего рта и с трудом ест.
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