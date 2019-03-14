Почему погибшая Елена Майорова играла с огнем

По словам бывших коллег Елены Майровой, известная актриса всегда отличалась не вполне адекватным поведением. А незадолго до гибели психическое состояние Майровой и вовсе оставляло желать лучшего. Именно поэтому многие знакомые артистки утверждают, что в тот роковой августовский день 1997 года она просто «заигралась».

Игры с огнестрельным оружием

В одном из своих последних интервью, датированным концом июня 1997 года, Елена Майорова назвала себя «сумасшедшей». Но так считала не только она сама. Елену считали странной даже ее коллеги. И это неудивительно: подчас актриса совершала абсолютно нелогичные поступки и говорила такое, от чего по спине ее собеседников бегали мурашки. Так, однажды Майорова в составе МХАТовской труппы ехала в поезде на очередные гастроли. Разгоряченные спиртным артисты вели себя шумно, поэтому кто-то из пассажиров вызвал милицию. Когда милиционер вошел в купе, Майорова выхватила из его кобуры пистолет и нажала на курок. К счастью, пуля угодила в потолок. В другой раз автомобиль, в котором находилась Елена и еще несколько артистов, остановили стражи порядка. Майорова снова завладела оружием одного из милиционеров и, угрожая им, закричала: «Не походите!» По словам очевидцев, в тот момент глаза у Майоровой были просто безумными.

Игры с огнем

Но по-настоящему безумно Елена Майорова вела себя на съемках одной из последних своих картин, сериала «На ножах». Несмотря на то, что в июне того же 1997 года актриса уверенно заявляла: «Если ты отдался полностью (роли), то ты сумасшедший!», сама она, казалось, слилась со своим персонажем. Режиссер фильма Александр Орлов рассказывал, что как-то раз Майорова отпросилась домой пораньше. Она сказала Орлову, что в квартире ее ждет сын. Причем актриса назвала и имя мальчика, и возраст. Хотя всем было известно, что детей у Елены не было. После перенесенного в детстве туберкулеза врачи поставили ей диагноз «бесплодие». Тогда же партнеры Майоровой по съемочной площадке заметили и ее нездоровую тягу к огню. Согласно сценарию ленты «На ножах», Елена должна была упасть рядом с зажженным камином. Артистку предупреждали о том, чтобы она была осторожна, но Майорова будто специально всякий раз падала все ближе и ближе к пламени. В конце концов режиссеру пришлось поставить возле камина человека с огнетушителем.

Самосожжение