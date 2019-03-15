Валерия назвала экс-мужа «садистом-вегетарианцем»

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Валерия назвала своего предыдущего мужа «садистом-вегетарианцем» 

Teleprogramma.pro + ещё 1 2 часа назад
Известная певица Валерия на своей страничке в социальной сети Instagram порадовалась приходу весны. Она отметила, что осталось совсем немного времени до того момента, когда люди будут сладостно вдыхать ароматы первых цветов, слушать шелест распустившейся листвы и бежать навстречу новым приключениям. Поклонники в комментариях оценили прекрасный вид известной исполнительницы, которая словно знает какой-то секрет вечной молодости.
Один из пользователей спросил звезду не вегетарианка ли она. Уж больно непохоже, что звезда кушает мясо. Ответ был следующим. «Мясо я не ела, когда была замужем за садистом-вегетарианцем. Уже 16 лет, с удовольствием его употребляю в пищу, но не часто, все равно больше люблю рыбу», — заметила звезда.
Соцсети
Отметим, что исполнительница до Иосифа Пригожина жила с другим продюсером Александром Шульгиным. Судя по всему, речь в ее ответе идет именно о нем. Ранее она рассказывала, что мужчина ее избивал. Именно это и стало одной из причин их расставания.
Соцсети
Отметим, что певица также ответила пользователю, который поинтересовался, кто в доме Валерии ходит за продуктами.
«В продуктовый не хожу. Продукты покупает наша помощница по хозяйству, в детали не вникаю — она знает, что нужно. На концерты летаем рейсовыми. В коллективе 23 человека. Райдер наискучнейший: вода, чай, мед, свежие овощи, фрукты, творог, кефир. Как-то так»,
— заявила звезда.
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Звёзды , Видео , Александр Шульгин , Иосиф Пригожин , Валерия
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