Валерия назвала экс-мужа «садистом-вегетарианцем»

Валерия назвала своего предыдущего мужа «садистом-вегетарианцем»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VALERIYA (@valeriya) 14 Мар 2019 в 8:07 PDT Известная певица Валерия на своей страничке в социальной сети Instagram порадовалась приходу весны. Она отметила, что осталось совсем немного времени до того момента, когда люди будут сладостно вдыхать ароматы первых цветов, слушать шелест распустившейся листвы и бежать навстречу новым приключениям. Поклонники в комментариях оценили прекрасный вид известной исполнительницы, которая словно знает какой-то секрет вечной молодости.

Один из пользователей спросил звезду не вегетарианка ли она. Уж больно непохоже, что звезда кушает мясо. Ответ был следующим. «Мясо я не ела, когда была замужем за садистом-вегетарианцем. Уже 16 лет, с удовольствием его употребляю в пищу, но не часто, все равно больше люблю рыбу», — заметила звезда.

Соцсети

Отметим, что исполнительница до Иосифа Пригожина жила с другим продюсером Александром Шульгиным . Судя по всему, речь в ее ответе идет именно о нем. Ранее она рассказывала, что мужчина ее избивал. Именно это и стало одной из причин их расставания.

Соцсети

Отметим, что певица также ответила пользователю, который поинтересовался, кто в доме Валерии ходит за продуктами.

«В продуктовый не хожу. Продукты покупает наша помощница по хозяйству, в детали не вникаю — она знает, что нужно. На концерты летаем рейсовыми. В коллективе 23 человека. Райдер наискучнейший: вода, чай, мед, свежие овощи, фрукты, творог, кефир. Как-то так»,

— заявила звезда.