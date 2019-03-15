Андерсон, Маск, Меньшова и другие звезды, возвращавшиеся к своим экс-супругам

Эти знаменитости расставались со своими официальными и гражданскими супругами, но потом снова возвращались в семью и давали отношениям второй шанс. Некоторым из них удалось снова быть вместе, а вот другие снова решились разойтись.

Памела Андерсон и Рик Саломон

Звезда сериала «Спасатели Малибу» Памела Андерсон дважды была замужем за продюсером Риком Саломоном. В первый раз они развелись спустя всего два месяца после свадьбы, а спустя семь лет снова вступили в брак и на этот раз продержались вместе целый год. В итоге актриса все-таки подала на развод и выставила Саломона из своего дома в Малибу, обвинив его в рукоприкладстве и постоянных оскорблениях.

Юлия Меньшова и Игорь Гордин

Юлия Меньшова и Игорь Гордин решили пожить отдельно после семи лет брака. К счастью, тогда все обошлось без скандалов и драм. «Наши отношения зашли в тупик. Трудно анализировать это, даже в общих чертах. Это как принцип домино: что-то одно валится, цепляет другое. А потом возникает ощущение абсолютного тупика, из которого нет иного выхода, кроме расставания. Мы не разошлись официально, мы перестали жить вместе», — рассказала актриса и телеведущая в интервью журналу «Hello». Спустя четыре года Гордин и Меньшова решили снова быть вместе. «Мы с детьми отдыхали в Турции. Собственно, дети нас и соединили. И через месяц с небольшим мы снова стали жить вместе», — рассказывал актер в том же интервью.

Вера Алентова и Владимир Меньшов

Родители Юлии Меньшовой Вера Алентова и Владимир Меньшов тоже расставались на четыре года. Причиной такого решения стали бытовые и финансовые проблемы. Пожив отдельно, супруги поняли, что не могут друг без друга и в итоге признались в одном из откровенных интервью, что очень рады, что сохранили семью. Вместе актриса и режиссер уже более полувека и являются одной из самых крепких пар российского кинематографа.

Илон Маск и Талула Райли

Известный бизнесмен, изобретатель и миллиардер Илон Маск в 2010 году женился на актрисе Талуле Райли. Спустя два года она подала на развод, потом передумала, а потом… снова решила развестись. Тогда инсайдеры заявляли, что Райли не устраивал трудоголизм супруга, который, по ее мнению, буквально женат на своей работе. В 2012-м они развелись. Через несколько месяцев они, правда, расписались во второй раз, а через три года в конце концов расторгли брак.

Сергей Жигунов и Вера Новикова

Сергей Жигунов не устоял перед коллегой по сериалу «Моя прекрасная няня» Анастасией Заворотню и решился на развод с актрисой Верой Новиковой после 22 лет брака. Служебный роман Заворотню и Жигунова продлился недолго, и в итоге актер вернулся к экс-супруге и женился на ней официально во второй раз. В октябре пара отметит вторую годовщину свадьбы — в повторном браке они вместе уже почти десять лет.

Жан-Клод Ван Дамм и Глэдис Португез

Жану-Клоду Ван Дамму понадобилось несколько лет, чтобы понять, что чемпионка по бодидилдингу Глэдис Португес является главной женщиной в его жизни. Влюбленные поженились в 1987 году, у них родились сын и дочь, а потом актер познакомился с победительницей конкурса красоты Гавайских островов Дарси ла Пьер и решился на развод. Ван Дамм женился на ла Пьер, спустя три года развелся, а еще через пару лет снова вступил в брак с Португес, на которой женат по сей день.

Михаил Боярский и Лариса Луппиан

Лариса Луппиан подала на развод с Михаилом Боярским из-за его вспышек гнева, агрессивного поведения и пристрастия к алкоголю. В зале суда актер не появился. Он попал в больницу с приступом панкреатита и после выздоровления пообещал справиться с пагубными привычками. В итоге в браке Луппиан и Боярский живут уже более сорока лет.

Пинк и Кэри Харт

Пинк не скрывает, что в прошлом у нее были очень бурные ссоры с супругом, мотогонщиком Кэри Хартом. Импульсивная и своенравная певица сначала дважды отвергла предложение руки и сердца Харта, потом сама сделала ему предложение, спустя пару месяцев объявила о разводе. Помог паре семейным психолог, научивший артистку контролировать свой гнев и принимать компромиссные решения. В 2010 году на шоу телеведущей Опры Уинфри Пинк заявила, что снова живет со своим супругом Кэри Хартом, от которого родила двоих детей. Певица призналась, что семейная жизнь очень положительно повлияла на нее, сделав более покладистой, спокойной и счастливой.

Мелани Гриффит и Дон Джонсон

Мелани Гриффит начала встречаться с 22-летним коллегой ее матери по фильму «Харрадский эксперимент» Доном Джонсоном, когда ей было всего 14 лет. Спустя пять лет они поженились, а через несколько месяцев развелись. Второй раз они вступили в брак, когда актрисе было за тридцать. У них родилась дочь Дакота, прославившаяся в итоге благодаря главной роли в фильме «50 оттенков серого», а еще через четыре года они развелись

Роман Костомаров и Оксана Домнина

Фигуристы Роман Костомаров и Оксана Домнина несколько лет жили в гражданском браке. По слухам, Оксана мечтала о свадьбе, а Роман не спешил в ЗАГС. В итоге Домнина закрутила роман с партнером по шоу «Ледниковый период», актером Владимиром Яглычем. Спустя несколько месяцев они расстались, и фигуристка вернулась к бывшему гражданскому супругу. В том же году спортсмены поженились, а спустя пару лет у них родился сын.

Александр Домогаров и Ирина Гуненкова

Александр Домогаров познакомился со второй женой, костюмершей Ириной Гуненковой в театре, в котором играл. Впоследствии он был женат на актрисе Наталье Громушкиной, жил в гражданском браке к актрисой Мариной Александровой , крутил романы, а несколько лет назад завил, что вернулся ко второй супруге и собирается снова на ней жениться.

Катя Гордон и Сергей Жорин

Катя Гордон закрутила бурный роман с адвокатом Сергеем Жориным, за которого вышла замуж вскоре после знакомства, а спустя пару месяцев попала в больницу с сотрясением мозга и обвинила мужа в рукоприкладстве. После случившегося Гордон и Жорин развелись, но… продолжили встречаться. В итоге Екатерина родила от экс-супруга сына и снова вышла за него замуж., а спустя месяц снова с ним развелась.

Эминем и Кимберли Скотт

Знаменитый рэпер Эминем познакомился со своей будущей супругой Кимберли Энн Скотт, когда ей было всего 13, а ему — 15. Ребята учились в одной школе, начали встречаться и жить вместе с мамой будущего музыканта. Они не скрывают, что постоянно ссорились и едва не убили друг друга. Они поженились спустя двенадцать лет романа и рождения дочери, а потом развелись. Тогда Эминем заявил, что скорее родит сам, чем женится еще раз, но потом неожиданно для всех заявил, что снова вступил в брак с Кимберли, с которой в итоге все же расстался.

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