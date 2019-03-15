«Работа косметологов и хирургов»: Навку не узнали

«Работа косметологов и хирургов»: фолловеры не узнали Татьяну Навку на новом фото

43-летняя фигуристка опубликовала новое фото и вызвала бурную реакцию фолловеров.

Татьяна Навка опубликовала новый черно-белый кадр, который был неоднозначно воспринят ее фолловерами. На снимке фигуристка позирует с распущенными волосами и смотрит вдаль. Но многие подписчики в комментариях признаются, что они совершенно не узнают на этом снимке Татьяну, а некоторые заподозрили ее в пластике и уколах красоты.

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«Вся накаченная… Выглядите не естественно+ретушь»; «Я Вас не узнала на этом фото»; «Кто-то другая»; «Вы не похожи здесь саму на себя. Образ красивый, но это не Вы»; «Я вас даже не узнала.. Что-то новое в вас появилось»; «Такую Навку мы еще не видели»; «К сожалению теперь вы похожи на всех гламурных барышень! Очень жаль!»; «Красивая, но на себя не похожа»; «Фотография хорошая, но только Татьяна не узнаваемая»; «Какой кошмар! Работа косметологов и хирургов видна», — оставляют комментарии фолловеры. А как тебе Татьяна Навка в таком образе?