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Фиктивные браки советских знаменитостей 

Рамблер 15 минут назад
Во времена СССР фиктивные браки часто использовались для получения прописки. Не миновала эта участь и некоторых звёзд. Так, Лолита Милявская умудрилась сходить фиктивно замуж дважды. Первый раз такой брак у неё случился после окончания института культуры. Ради того, чтобы по распределению не отправиться в глухую провинцию, Лолита вышла замуж за однокурсника Александра Беляева. Через несколько лет артистка вышла замуж за бизнесмена Виталия Милявского, чтобы закрепиться в Москве.
Видео рассказывает о других знаменитостях, которые заключали фиктивные браки.
Звёзды , Видео , Любовь , Виталий Милявский , Лолита Милявская , Александр Беляев
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