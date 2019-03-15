Фиктивные браки советских знаменитостей 

Во времена СССР фиктивные браки часто использовались для получения прописки. Не миновала эта участь и некоторых звёзд. Так, Лолита Милявская умудрилась сходить фиктивно замуж дважды. Первый раз такой брак у неё случился после окончания института культуры. Ради того, чтобы по распределению не отправиться в глухую провинцию, Лолита вышла замуж за однокурсника Александра Беляева. Через несколько лет артистка вышла замуж за бизнесмена Виталия Милявского, чтобы закрепиться в Москве.
Видео рассказывает о других знаменитостях, которые заключали фиктивные браки.