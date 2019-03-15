Сестра Нюши скитается без жилья

Знаменитости — люди по большей части совсем не азартные. Это они в очередной раз доказали во время первой российской премии в области спорта и букмекерства BR Awards. Пока участники рассказывали о своих заработках, звезды сетовали: им о больших выигрышах приходится только мечтать.

Сестра Нюши — российская синхронистка Мария Шурочкина — поведала, что никогда не играла в казино. Спортсменка всегда обходит «одноруких бандитов» десятой дорогой, потому как считает, что деньги нужно зарабатывать исключительно трудом.

— Я попала в Лас-Вегас в 20 лет, а там в казино можно играть только с 21 года, — рассказала 23-летняя Мария. — Поэтому я просто ходила, наблюдала за людьми. Когда была маленькая, играла в лото на деньги с семьей — бабушками, дедушками. Конечно, я стремилась к победе, но она всячески обходила меня стороной. Но, как говорят, не везет в играх — повезет в любви. Я в это верю. Играла в шахматы в последний раз с дедулей, в первую очередь хотела доказать себе, что я умная и могу его обыграть, использовать разные ходы, ориентироваться в пространстве. С сестрой в детстве играли в куклы.

Нашим корреспондентам спортсменка призналась, что сейчас мечтает о большой сумме денег, для того чтобы купить собственную квартиру.

— У меня очень много задумок относительно жилья, — поделилась Маша. — Большая сумма денег уйдет на оформление квартиры, потому что для меня очень важны детали. Комфорт все-таки стоит денег. Сейчас я нахожусь в стадии поиска квартиры. Она не должна быть большой, но должна быть с определенной атмосферой и энергетикой. Я представляю себе скошенные потолки, какие-то треугольные стены. Ищу что-то такое.

Валдис Пельш , который стал ведущим мероприятия, не без горечи признался, что в различных ставках он бездарен.

— Более того, я азартен: увлекаюсь и начинаю злиться, — говорит 51-летний Валдис. — А в этом деле нужен, во-первых, холодный расчет, а во-вторых, знания. Я не считаю себя человеком, который разбирается в спорте. Но однажды в Антарктиде мы выиграли достаточно прилично — два ящика виски.

Это случилось во время автопробега по Антарктиде. Многие скептики крутили у виска, когда ведущий рассказывал о своем намерении пройти на авто через весь континент. Среди таких недоверчивых были и те, кто решился на заключение пари с известным телевизионщиком.

— В меня никто вообще не верил, — продолжает Пельш. — Все полярники говорили: «Это невозможно, вы дурачки!» Но мы прошли через весь континент без дозаправки, взяв топливо и продукты на станции Новолазаревская и только через 34 дня доехав до станции Прогресс. Такого вообще никто никогда не делал! По дороге мы прошли полюс недоступности, Южный полюс и полюс холода. Мы были перегружены в два раза. Антарктида — самый высокий континент на нашей планете. Средняя высота — 3000 метров. Нам нужно было поднять груз и дальше идти по ледяному панцирю Антарктиды. И мы это сделали. Те, кто в нас не верил, были сурово наказаны — отдали нам два ящика виски. Для меня это самый ценный выигрыш в жизни, потому что в Антарктиде виски — это золото.

Известный футболист, участник чемпионата мира в составе сборной России Руслан Нигматулин завершил спортивную карьеру десять лет назад. Сейчас он — телеведущий, диджей и эксперт букмекерской компании. Правда, сам свои кровные на спорт никогда не ставит, так как в прошлом имел печальный опыт в игре на деньги.

— Так как я делаю экспертные оценки на спорт, у меня всегда должна быть холодная голова, — уверен 44-летний спорт­смен. — Я предпочитаю играть в настоящие подвижные игры. Но если говорить совсем честно, то году в 95-м в казино «Метелица» я проиграл очень крупную сумму денег. Тогда на нее можно было купить хорошую иностранную машину. После этого и не думаю о легких деньгах. Даже когда был в Лас-Вегасе, не зашел ни в одно казино. А вот делать экспертные оценки мне очень нравится, потому что играю не на свои.

Помимо работы, спортсмен занят воспитанием двоих сыновей — Руслана и Марселя, которых ему подарила жена Елена. Дети футболиста уже определились с главными занятиями в жизни.

— Старший у нас в футбол играет в Майами, — делится Руслан. — А младший — музыкант. Закончил музыкальную школу по классу фортепиано.