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Навку обвинили в злоупотреблении пластикой 

Рамблер 4 часа назад
Фото: @tatiana_navka
Фигуристка Татьяна Навка опубликовала в своем блоге черно-белый снимок, на котором предстала в новом образе. Но пользователи не оценили радикальные перемены во внешности звезды.
@tatiana_navka
На фотографии Татьяна запечатлена с распущенными волосами, на ней белая майка с глубоким вырезом, она томно смотрит в даль. Образ, который должен был вызвать восхищение, спровоцировал обратную реакцию. Пользователи отметили, что Татьяна совершенно неузнаваема.
«Вся накачанная… Выглядите неестественно и ретушь», — заявила одна из подписчиц. «Образ красивый, но это не вы», — посетовал другой фолловер. «Такую Навку мы еще не видели!» — заявил третий.
И действительно: от привычной внешности Татьяны на осталось и следа. Что это — неудачный ракурс или действительно «новое лицо» — пока остается только догадываться.
Звёзды , Татьяна Навка
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