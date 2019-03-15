Навку обвинили в злоупотреблении пластикой

Фигуристка Татьяна Навка опубликовала в своем блоге черно-белый снимок, на котором предстала в новом образе. Но пользователи не оценили радикальные перемены во внешности звезды.

@tatiana_navka

На фотографии Татьяна запечатлена с распущенными волосами, на ней белая майка с глубоким вырезом, она томно смотрит в даль. Образ, который должен был вызвать восхищение, спровоцировал обратную реакцию. Пользователи отметили, что Татьяна совершенно неузнаваема.

«Вся накачанная… Выглядите неестественно и ретушь», — заявила одна из подписчиц. «Образ красивый, но это не вы», — посетовал другой фолловер. «Такую Навку мы еще не видели!» — заявил третий.

И действительно: от привычной внешности Татьяны на осталось и следа. Что это — неудачный ракурс или действительно «новое лицо» — пока остается только догадываться.