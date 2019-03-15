Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вторая жена Джексона рассказала о жизни с ним 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Debbie Rowe/Facebook
Вторая жена Майкла Джексона, Дебби Роу, рассказала британскому таблоиду The Sun о своей интимной жизни в браке с певцом. Откровенное интервью было опубликовано в британском таблоиде The Sun.
Бывшая медсестра родила «королю поп-музыки» двоих детей — Майкла Джозефа Джексона и Пэрис Джексон. Супруги состояли в браке с 1996 по 1999 гг. Их брак сопровождался многочисленными скандалами, включая долгую борьбу за опекунство.
И вот теперь Дэбби Роу пролила свет на то, что происходило в их браке. По ее словам, они ни разу не занимались сексом, а дети были зачаты в результате искусственного оплодотворения. «Они оплодотворили меня точно так же, как я делаю это со своими лошадьми», — поделилась Роу. После этого, по словам Роу, Джексон вынудил ее отказаться от детей, подключив армию адвокатов.
Откровенное интервью Дэбби Роу вышло на фоне шокирующего фильма HBO «Покидая Неверленд», в котором Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак, которые были близки в детстве с Майклом, рассказали, что не раз подвергались актам педофилии со стороны исполнителя.
Женский форум
Звёзды , Майкл Джексон , Пэрис Джексон , Уэйд Робсон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 профессий красоты, о которых вы могли не знать
Люди с неземной внешностью3
Как вести себя, если вы столкнулись со сталкером
От корсетов до бра: эволюция нижнего белья
Заговоры, которые помогут быстро выйти замуж
Видео
Что стало с певицей Натали
Звёзды
Звездные «дамочки за сорок» и их молодые любовники
Звёзды
Секреты звезд, обнародованные в 2018 году
Звёзды
Нелепые высказывания знаменитых блондинок
Звёзды
Странные идеалы красоты, бывшие когда-то в моде
Красота
Люди с неземной внешностью
Красота
Малоизвестные способы использования молока
Еда
Фиктивные браки советских знаменитостей
Звёзды
«Миллион за 11 кг»: как Скулкина похудела
Звёзды
Какой была Ирина Понаровская до славы
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение