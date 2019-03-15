Вторая жена Джексона рассказала о жизни с ним

Вторая жена Майкла Джексона , Дебби Роу, рассказала британскому таблоиду The Sun о своей интимной жизни в браке с певцом. Откровенное интервью было опубликовано в британском таблоиде The Sun.

Бывшая медсестра родила «королю поп-музыки» двоих детей — Майкла Джозефа Джексона и Пэрис Джексон . Супруги состояли в браке с 1996 по 1999 гг. Их брак сопровождался многочисленными скандалами, включая долгую борьбу за опекунство.

И вот теперь Дэбби Роу пролила свет на то, что происходило в их браке. По ее словам, они ни разу не занимались сексом, а дети были зачаты в результате искусственного оплодотворения. «Они оплодотворили меня точно так же, как я делаю это со своими лошадьми», — поделилась Роу. После этого, по словам Роу, Джексон вынудил ее отказаться от детей, подключив армию адвокатов.