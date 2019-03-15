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Тимур Родригез показал архивное фото со старшим сыном 

Letidor.ru 3 часа назад
Фото: @trodriguezzz
Мальчик на днях отметил юбилей.
Российский шоумен, певец, теле— и радиоведущий, актер Тимур Родригез довольно редко делится снимками с сыновьями в Instagram. А на днях он вообще перестал на некоторое время что-либо постить на своей странице в данной соцсети. Тем не менее, несколько часов назад шоумен опубликовал архивное фото, рассказав, чем занимался последнюю неделю. Дело в том, что 10 марта у старшего сына Тимура был день рождения. Мигелю исполнилось 10 лет. Отец занимался организацией праздника для мальчика и, конечно, посвятил много времени семье. Сейчас же Тимур снова вспомнил про соцсети и решил показать поклонникам архивное фото с Мигелем.
Я не просто так пропал почти на неделю. Человеку, сидящему у меня на руках на этом фото, 10 марта исполнилось 10 лет! 😱😱😱 Как это возможно, скажите? Можете не отвечать — вопрос был риторический. Но я до сих пор в шоке. Вернулся только потому, что подумал, обо мне уже беспокоятся, ищут,
— обратился Тимур к поклонникам.
«Сыночек прелесть❤», «Ох уж эти кареглазые красавцы😍😍😍», «Хорошенький! И большой маленький 💐», «Симпатичный какой!
Поздравляю!», «Поздравляем Мигеля!🙏👏👏👏👏👏 Не успеете глазом моргнуть, как младшему будет 10😍😁», — откликнулись в комментариях подписчики, оставив много теплых поздравлений и пожеланий. Тимур многим ответил, поблагодарив за добрые слова в адрес Мигеля и его семьи.
Напомним, Тимур Родригез женат на Анне Девочкиной с 2007 года. У пары подрастает двое детей. Старший Мигель родился в марте 2009 года, а младший сын Даниэль появился на свет в октябре 2012 года.
Недавно мальчики снялись в шоу Ивана Урганта, где смешно ответили на вопросы ведущего.
К слову, Тимур Родригез рассказывал, что его дети очень любят животных. А Мигель так увлекся их изучением, что каждый раз поражает своих родителей.
Я стараюсь прививать детям любовь к окружающему миру, и они очень любят животных, у Мигеля огромное количество книг на эту тему. Наша любимая игра в машине — это "угадай животное". Ее придумал Мигель, и каждый раз мы с женой не можем отгадать, потому что он может называть такие виды, о существовании которых я практически никогда не слышал. Он начинает вспоминать разные виды черепах, птиц, крокодилов, которых мы не знаем,
— рассказывал шоумен.
К слову, сыновья артиста уже давно просят маму и папу завести домашнего питомца. Но родители пока не решаются.
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Звёзды , Иван Ургант , Тимур Родригез , Мигель
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