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Родившая МакSим сильно испугалась 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Певица МакSим редко дает интервью, являясь одной из самых закрытых артисток в отечественном шоу-бизнесе. Поэтому каждое слово артистки ценится ее фанатами на вес золота.
Певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова) прославилась благодаря таким песням как "Трудный возраст", "Знаешь ли ты" и "Ветром стать". Артистка, которая сама написала себе эти композиции, призналась, что ее творчество автобиографично, при этом в жизни она довольно закрытый человек.
"Конечно, всем известно, что когда артист говорит о своих страданиях и переживаниях, продажи билетов на его концерты начинают расти. Это понятно и закономерно, но это не для меня ",
— заявила певица.
О личной жизни Марина рассказывает крайне скупо. Артистка воспитывает двоих дочерей: Александру и Марию. Во время первой беременности певица гастролировала буквально до родов. И лишь спустя пару-тройку дней будучи в роддоме она поняла, что произошло.
"Я очень сильно испугалась. Помню, тогда своим помощникам говорила, что не знаю, как быть, мне просто страшно. Я до конца не понимала, смогу ли вообще работать, потому что не отходила от Саши ни на минуту. В итоге это сыграло со мной злую шутку: я превратилась в безумную, одержимую маму, которая никого не подпускает к своему ребенку и ограждает его от всего",
— рассказала МакSим.
Она поселилась в поселке, в котором жило мало людей, сама занималась дочкой. В результате, девочка оказалась совершенно не социализирована. Тогда певица вернулась с девочкой в город и начала активно ее внедрять в общество.
Что касается второй дочери, то, по словам Марины, все было более осознанно.
"Всю беременность я летала в облаках, была окутана таким безумным теплом и заботой, что ничего не видела и не слышала вокруг себя. С Машей вообще не было никаких проблем. Во-первых, девочки даже родились очень разными — с диаметрально противоположными характерами. Маша уже сейчас может за себя постоять. Она очень далеко пойдет",
— убеждена МакSим.
По словам певицы, девочки на нее не похожи. Она их не воспитывает — она воспитывает себя.
"Я работаю над собой, стараюсь не мешать Саше и Маше развиваться как личностям. Моя задача — не сломать их, а как можно больше слушать, учитывать, корректировать и предлагать",
— объяснила певица.
Материнство сильно изменило взгляд МакSим на жизнь.
"Да я обалдела! Я и подумать не могла, что материнский инстинкт — это настолько мощное чувство, которое может тебя просто испугать. Ты вдруг понимаешь, что это самая большая любовь, привязанность и ответственность. Это то, что отныне и до конца жизни будет руководить тобой, будет дороже тебя…"
— цитирует МакSим Woman.ru.
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