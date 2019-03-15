Крепкие звездные пары, которые вместе больше 20 лет

Прочный брак — редкость, поэтому вдвойне удивительно то, что эти голливудские пары так долго вместе. Ведь сохранять преданность и верность сложнее, когда вокруг вас — сплошные искушения.

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит

Вместе 22 года

Этой паре постоянно приписывают развод, измены и открытые отношения. Однако недавно семья Смит запустила собственное шоу Red Table Talk, в котором Уилл и Джада поделились многими личными вещами, из которых стало ясно — эта чуть ли не самая крепкая пара Голливуда. Они вовсе не собираются расставаться: стараются проводить свободное время вместе, устраивают друг другу сюрпризы, чтят семейные традиции, воспитывают детей в согласии и проявляют друг к другу уважение во всем. Секрет их семейной идиллии — дружба, как они сами рассказали.

Рэнди Гербер и Синди Кроуфорд

Вместе 21 год

Они познакомились больше 30 лет назад, когда оба только пытались построить успешную карьеру. У них даже случился мимолетный роман, который, правда, перерос в крепкую дружбу. Позднее Синди Кроуфорд вышла замуж за актера и ловеласа Ричарда Гира, с которым прожила в браке четыре года. Кстати, именно Рэнди Гербер поддерживал девушку после развода. Кроуфорд оценила преданность давнего друга, и их любовные отношения возобновились, а вскоре Кроуфорд сама сделала Герберу предложение и не пожалела. Сегодня супруги счастливы вместе и воспитывают двоих детей.

"Это были первые отношения в моей жизни, которые начались с дружбы. И я всем женщинам очень рекомендую такой вариант. Страсть приходит и уходит, имеет свои взлеты и падения, но если вам по‑настоящему хорошо с человеком, то крепче основы для прекрасных отношений вы не найдете", — уверяет Синди.

Стинг и Труди Стайлер

Вместе 37 лет

Их отношения начались в 1982 году очень непросто. Дело в том, что Стинг ушел от первой жены прямиком к Стайлер, которая в то время пыталась строить актерскую карьеру. На Труди посыпались обвинения, что она рушит семейное счастье. Как выяснилось позже, певец не был доволен своим первым браком: он пристрастился к алкоголю, баловался наркотиками, регулярно изменял жене с поклонницами. И неожиданно для себя самого Стинг круто изменился, начав жить с Труди: ему хотелось приходить домой, его перестали интересовать интрижки на стороне, он стал следить за здоровьем, бросил пить и занялся йогой. С тех пор прошло много лет, но Стинг до сих пор в восторге от жены и говорит, что счастлив быть именно с ней все эти годы. У родилось четверо детей.