Как Брэд Питт живет с прозопагнозией

Знаменитостям приходится общаться с большим количеством людей в силу своей профессии. Часто это доставляет звездам неудобства. Не так посмотрел, не то сказал, проигнорировал кого-то и вот уже поклонники и представители СМИ называют тебя зазнайкой. С такой проблемой столкнулся и Брэд Питт , о котором ходят слухи, что он неуважительно относится к людям.

Голливудский актер часто не здоровается со знакомыми людьми, переспрашивает имена собеседников и просит напомнить, где они встречались раньше. Люди оскорбляются и считают, что Питт слишком высокого мнения о себе и болен звездной болезнью. Хотя на самом деле актер вовсе не пытается кого-то обидеть и поставить себя выше всех.

Причина такого поведения Брэда Питта в заболевании, но это вовсе не звездная болезнь. Звезда страдает от прозопагнозии, болезни мозга, которая не позволяет ему различать лица людей. Питт просто не способен запомнить лица, мелькающие перед ним ежедневно.

Результатом прозопагнозии может стать полная потеря памяти на лица. В обозримом будущем Питт может перестать узнавать даже близких родственников и друзей. Дело серьезное, а актера обвиняют в тщеславии и неуважении к людям. Именно поэтому звезда предпочитает как можно меньше появляться на публике, чтобы не давать лишних причин для сплетен о его «звездной болезни».