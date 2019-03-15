Астролог рассказала, расстанутся ли Собчак и Богомолов

В сети уже долгое время не утихают страсти вокруг любовного треугольника Собчак — Богомолов— Виторган. Астролог Марина Невская рассказала "Вечерней Москве" , что же ждет в будущем новоиспеченную пару.

— Обманутый муж вроде бы отошел в сторону, но об официальном разводе пока ничего не известно. По моим прогнозам это произойдет летом.

А новая парочка не спешит официально выходить в свет вместе. Константин Богомолов и не особенно торопится объявить Ксению Собчак своей новой пассией. Вероятно, на это есть причины — нет официального развода у Ксении, а так же громкие премьеры фильмов и спектаклей Константина, где фавориткой выступает бывшая жена Дарья Мороз . Зрители уже оценили разницу между этими двумя дамами, и конечно все симпатии на стороне талантливой актрисы и матери дочки режиссера.

У актрисы Дарьи Мороз в гороскопе Венера ретроградная, что символизирует о разрыве отношений и возврату к ним. Я склоняюсь к тому, что Константин изначально не рассчитывал сразу порвать женой, уступив своей мимолетной слабости. Богомолова жаль, не ведает, куда его тянет судьба — слишком идеализирует объект любви. Вполне возможно, что захочет вернуться к жене и дочери. Есть несколько причин с астрологической точки зрения заявить об этом.

В гороскопе Константина Венера, планета любви находится в знаке Девы. А Дарья Мороз солнечная Дева.

Совместимость у Богомолова и Дарьи намного спокойнее, чем у Богомолова и Собчак. Кроме того, актерское дарование Дарьи, личные качества приятнее, чем пустые хайпы и скандалы светской львицы. Сейчас об этом Ксении намекает в инстаграмной дуэли Сергей Шнуров . А он-то многое знает. По его намёкам в стихах — выходит, что Ксения далеко не верный в любви человек. Виторгана в этом контексте конечно жаль. Но и мои прогнозы с самого первого дня были о том, что Ксения с Максимом долго не сможет продержаться вместе. Собчак — Скорпион — ей нужны мужчины, которых надо завоёвывать и побеждать, чтобы не было скучно. Кроме того, ей всегда хочется идти наперекор течению, вносить сумятицу и небольшой хаос.

Боюсь, что режиссер не сможет долго быть в тесном контакте с Ксенией. Хотя, надо отметить, что сексуальные аспекты совместимости у пары имеются. На них и сошлись Богомолов с Собчак. А вот быть долго под одной крышей — вряд ли смогут. После Дарьи такой союз ему не покажется раем. Недопонимание — это самое безобидное, что может случиться.

Константин — натура увлекающаяся, романтичная, и к тому же сильно чувствительный человек. Возможно, что он рассчитывает на выгодные связи (для карьеры — всё же резонансные спектакли под негласной цензурой), которыми обладает Ксения, но быть с ней долго вместе тоже не особенно спокойно. Тут надо быстро выходить из отношений на волне хайпа. Кризис у пары может возникнуть к концу 2019, началу 2020 года.