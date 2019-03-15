СМИ: Шевыркова вернулась к Марату Башарову

Почти два года назад знаменитый актер и телеведущий Марат Башаров в третий раз создал семью. Причиной разрыва со второй женой Екатериной Архаровой , как известно, было его рукоприкладство. Но и новую избранницу — Елизавету Шевыркову — постигла участь предшественницы. После того как муж сломал ей нос, она не выдержала и подала на развод. Но, по всей вероятности, женщина все же решила дать очередной шанс их отношениям.

После неоднократных побоев Маратом Башаровым на фоне его злоупотребления алкоголем, супруга актера Елизавета Шевыркова сделала эмоциональное заявление о намерении развестись. Она отмечала, что не в силах терпеть подобное обращение и постоянные унижения, потому уходит от мужа. Чтобы отвлечься от грустных мыслей, женщина отправилась с двухлетним сыном в Таиланд, ну а потом вернулась в квартиру Башарова. Поклонники размышляют, что бы это значило.

На днях Шевыркова опубликовала в сторис Инстаграма счастливые кадры, на которых видно, как ребенок вместе с друзьями ест мороженое на той самой кухне, которую в 2017 году она с Маратом демонстрировала в рамках участия в программе «Идеальный ремонт». Тогда Башаров обратился в программу с просьбой о работах в квартире и дизайнерский интерьер увидела вся страна.

Многие уверены, что Башаров помирился с Шевырковой и развода не будет. Между тем, Елизавета обращалась в суд и, по данным СМИ, уже прошло первое заседание по делу. Не исключено, что Елизавета действительно пытается спасти семью, что вызвало резко негативную реакцию общественности. Жене агрессивного актера советуют как можно скорее уходить от него, а не ждать увечий.

Марат Башаров отказывается комментировать ситуацию и уверяет, что все выдумки и на самом деле он не бил возлюбленную. Недавно выяснилось, что он потерял работу в театре, поскольку посетители не хотят посещать спектакли с участием актера, который нападает на женщин.