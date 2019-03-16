«Так даже лучше»: Хилькевич выложила фото без мейка

Анна Хилькевич часто публикует селфи, а несколько часов назад решила поделиться с фолловерами честным фото без мейкапа. Актриса позирует в свитере, без укладки и косметики на лице.

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Говорят, нюд в моде,

— прокомментировала снимок Анна.

(прим. WMJ.ru : орфография и пунктуация автора сохранены)

В комментариях фолловеры отмечают, что Анна прекрасна и без макияжа: «Обожаю естественную красоту у женщин как у тебя»; «Так даже лучше»; «Такая милая»; «Очень красивая без мейка»; «Ненакрашенная Аня хороша»; «Осень красивая без мейка»; «Очень красивая даже без макияжа»; «Милаха. Вывод — к черту косметику»; «Аня шикарная женщина! Каждый день бы дарил тебе цветы!»; «Да нормально тебе, даже очень нюд. Красоту ничем не испортишь»; «Без мейка еще круче»; «Очень красивая без макияжа. Прям домашняя, домашняя». А как тебе естественная Хилькевич?