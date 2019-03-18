Арзамасова показала дерзкий образ

Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Елизавета Арзамасова продемонстрировала дерзкий образ 

Eva.ru 52 минуты назад
Звезда популярного юмористического телесериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова похоже решила немного изменить свое привычное амплуа. Обычно скромная 23-летняя актриса примерила на себя дерзкий и весьма провокационный образ, который точно ни у кого больше не вызовет ассоциаций с Галиной Сергеевной.
Скромная, изящная и даже хрупкая на вид девушка Елизавета Арзамасова, как оказалось, умеет удивлять. В микроблоге 23-летней актрисы неожиданно появился снимок, на котором она предстала в весьма дерзком и смелом образе.
instagram.com
Знаменитость позирует на фотографии в брючном костюме, под жакет которого она надела темное кружевное бюстье. Этот пикантный предмет женского гардероба не только эффектно подчеркнул красивую форму груди Елизаветы, но и открыл публике ее стройную талию и идеальный пресс.
«Настроение дня: артистическая дерзость», — подписала снимок сама актриса.
Отметим, что подобные смелые образы больше свойственны другим знаменитым красавицам. Арзамасова же ранее казалась поклонникам исключительно скромной и очень романтичной девушкой. Впрочем, ее смелый эксперимент получил довольно высокие позитивные оценки. Девушка созрела, сошлись во мнении интернет-пользователи и похвалили фигуру актрисы.
Eva.ru: последние новости
12-летняя дочь Юлии Началовой и Евгения Алдонина будет жить с отцом 11 килограммов за 2 недели: Екатерина Скулкина активно готовится к лету Провокация в белье: Ирина Пегова устроила пикантную фотосессию
Женский форум
Звёзды , Видео , Елизавета Арзамасова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, ставшие мамами после 45
Что такое скульптурирование тела и кому оно нужно1
Где искать вторую половинку по знаку зодиака
Актрисы, которые увели звездных мужей40
Опасные уловки, которым женщин учит глянец
Видео
Названы худшие сосиски
Еда
ЧП: что нужно знать, чтобы спастись
Дети
Киркоров восхитился декольте Стоцкой
Звёзды
6-летний полуслепой пианист перепел хит
Дети
Звезды, ставшие мамами после 45
Дети Звёзды
Арзамасова показала дерзкий образ
Звёзды
Волочкова удивила «грандиозной» растяжкой
Звёзды
Рамблер/гороскоп на неделю
Психология
Почему распадаются браки звездных детей
Звёзды Любовь
Как на организм женщины влияет интимная жизнь
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение