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Елизавета Арзамасова продемонстрировала дерзкий образ 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: instagram.com
Звезда популярного юмористического телесериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова похоже решила немного изменить свое привычное амплуа. Обычно скромная 23-летняя актриса примерила на себя дерзкий и весьма провокационный образ, который точно ни у кого больше не вызовет ассоциаций с Галиной Сергеевной.
Скромная, изящная и даже хрупкая на вид девушка Елизавета Арзамасова, как оказалось, умеет удивлять. В микроблоге 23-летней актрисы неожиданно появился снимок, на котором она предстала в весьма дерзком и смелом образе.
instagram.com
Знаменитость позирует на фотографии в брючном костюме, под жакет которого она надела темное кружевное бюстье. Этот пикантный предмет женского гардероба не только эффектно подчеркнул красивую форму груди Елизаветы, но и открыл публике ее стройную талию и идеальный пресс.
«Настроение дня: артистическая дерзость», — подписала снимок сама актриса.
Отметим, что подобные смелые образы больше свойственны другим знаменитым красавицам. Арзамасова же ранее казалась поклонникам исключительно скромной и очень романтичной девушкой. Впрочем, ее смелый эксперимент получил довольно высокие позитивные оценки. Девушка созрела, сошлись во мнении интернет-пользователи и похвалили фигуру актрисы.
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Звёзды , Елизавета Арзамасова
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