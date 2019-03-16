Почему Видов расстался с подругой Галины Брежневой

Выйти замуж за Олега Видова актрису Наталью Федотову уговорила подруга, дочь генсека Леонида Брежнева . Вскоре Федотова родила артисту сына Вячеслава. Однако брак оказался недолговечным. По словам самого Видова, после развода бывшая супруга испортила ему жизнь. Да так, что это обстоятельство послужило одной из основных причин его бегства на Запад.

Неизвестный ухажер

Наталья Федотова была завидной невестой: актриса, умница, красавица да к тому же еще дочь генерала КГБ и подруга самой Галины Брежневой . Кстати, именно Брежнева и уговорила Федотову обратить внимание на Видова. Впервые они встретились в ресторане «Националь». Тогда Наталья снималась в фильме Геннадия Полоки «Один из нас», и после работы друг-сценарист пригласил ее отужинать. Однако в тот момент в «Национале» оказался и Видов. Он весь вечер ухаживал за Федотовой, но та даже не подозревала о том, кем был ее настойчивый кавалер. Ситуацию разъяснила Брежнева. Когда Галина услышала о новом поклоннике Натальи, то по описанию сразу поняла, что речь идет об Олеге Видове. Брежнева посоветовала Федотовой не отвергать молодого актера. Мол, он хороший парень.

Неожиданный брак

Свадьба состоялась всего несколько недель спустя. И ее тоже устроила Галина Брежнева. По словам Натальи Федотовой, Видов умолял Брежневу повлиять на возлюбленную. Он так хотел жениться на Наталье, что едва ли не валялся в ногах у дочери генсека. И Галина действительно все взяла в свои руки. Когда Олег Видов договорился о дате бракосочетания, Брежнева просто пришла к Федотовой и сообщила: «Быстро наводи красоту! Тебе к девяти в ЗАГС!» Наталья же до последнего думала, что Галина пошутила. Однако чуть больше чем через полчаса Федотова действительно стала законной супругой одного из самых красивых актеров отечественного кинематографа. Но Наталья не слишком этим кичилась. Скорее, это Видов женился на ней по расчету, а не наоборот. По крайней мере, как утверждает известный биограф Федор Раззаков, Федотова всячески содействовала карьерному росту мужа.

Благодаря жене

После женитьбы и рождения сына Вячеслава Олег Видов исполнил свои лучшие роли и стал еще популярнее, чем был прежде. «Джентльмены удачи», «Могила льва», «Стоянка поезда — две минуты», «Текумзе», «Всадник без головы» — все это ленты тех лет. Он мог сыграть даже Сергея Есенина в ленте «Пой песню, поэт…», но Федотовой и Брежневой не удалось уговорить режиссера Сергея Урусевского остановить свой выбор на Видове. Но тот факт, что подруги попытались это сделать говорит о том, что Наталья действительно оказывала содействие мужу. Причем актер Иван Дыховичный утверждал, что Федотова нередко не только пользовалась связями Галины Брежневой, но и, видимо, для пущего эффекта выдавала себя за родную племянницу генсека.

Развод и его последствия

Но, как ни странно, по мнению историка Игоря Атаманенко, этот брак разрушился по вине Натальи Федотовой. Своему супругу Федотова запрещала интрижки на стороне, а сама позволяла себе всевозможные вольности. Как утверждает Атаманенко, у Натальи был роман с самим Фиделем Кастро , который специально для свиданий с ней регулярно прилетал в СССР. Поначалу Видов пытался найти спасение в алкоголе, но потом понял, что это бессмысленно.

В 1976 году Видов и Федотова расстались. Как признавался Олег Борисович, после развода бывшая жена начала вставлять ему палки в колеса, причем не без помощи подруги.