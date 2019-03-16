Киркоров восхитился декольте Стоцкой

Король отечественной эстрады пробрался за кулисы к своей протеже, с которой его вот уже 17 лет связывает тесная дружба. "Где Стоцкая, где Стоцкая?!" — закричал Филипп Киркоров, ища певицу.

Исполнительница вышла к нему в сценическом костюме. Взгляд Филиппа Киркорова приковало эффектное декольте на розовой ночнушке Стоцкой. Грудь певицы сразила его наповал.

Артист отметил, что они с Анастасией давно не играли вместе на сцене. Если Филипп Киркоров, не смущаясь, сладострастно разглядывал прелести певицы, то сама Стоцкая вела себя скромнее, прикрывшись халатом. Возможно, Анастасия испугалась сплетен о них с Киркоровым, ведь тот снимал все происходящее на видео.

Не секрет, что артистка называет певца своим "создателем" и "учителем". Стоцкая не скрывает, что когда-то была влюблена в Филиппа Киркорова.

Напомним, певица замужем за неким бизнесменом Сергеем, личность которого скрывает. Они воспитывают двоих детей — сына Сашу и дочь Веру, появившихся на свет в 2017 году. С Филиппом Киркоровым же Стоцкая познакомилась около 20 лет назад. Певец пригласил тогда молоденькую Настю в мюзикл "Чикаго".