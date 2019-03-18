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Поклонники раскритиковали образ Ксении Бородиной 

Russianshowbiz.info + ещё 2 2 часа назад
Фото: @borodylia
Телеведущая Ксения Бородина на днях продемонстрировала поклонникам новый образ. Светская львица надела объемную куртку, черную толстовку Gucci и обтягивающие штаны, которые были заправлены в полосатые носки. «Любимый стиль. Пусть такая мода не заканчивается», — подписала снимок Ксения в соц. сети Instagram.
Однако многим подписчикам этот образ не понравился. Поклонники посчитали, что для мамы такой look неуместен, так как он больше подходит подросткам. «Примерно в таком виде у меня бабуля в деревне выходила курам дать», — отметил один из комментаторов.
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Звёзды , Мода , Ксения Бородина
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