Поклонники раскритиковали образ Ксении Бородиной

Телеведущая Ксения Бородина на днях продемонстрировала поклонникам новый образ. Светская львица надела объемную куртку, черную толстовку Gucci и обтягивающие штаны, которые были заправлены в полосатые носки. «Любимый стиль. Пусть такая мода не заканчивается», — подписала снимок Ксения в соц. сети Instagram.

Однако многим подписчикам этот образ не понравился. Поклонники посчитали, что для мамы такой look неуместен, так как он больше подходит подросткам. «Примерно в таком виде у меня бабуля в деревне выходила курам дать», — отметил один из комментаторов.