Маликов не успел записать дуэт с Юлией Началовой 

Народный артист Российской Федерации Дмитрий Маликов опубликовал в своем Instagram пост, в котором рассказал подписчикам, что очень сильно скорбит о смерти Юлии Началовой.
Певец вспомнил, что осенью Юлия приезжала к нему в студию. Они планировали записать совместную песню, но, к сожалению, не успели.
@dmitriy_malikov
Дмитрий признается, что буквально чувствовал беду. «Очень боялся последние дни, чувствовал, что ситуация критическая» — пишет артист.
Маликов называет Началову очень доброй и крайне талантливой девочкой. «Очень скорблю…» — завершает он свою запись.