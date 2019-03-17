Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Маликов не успел записать дуэт с Юлией Началовой 

Вечерняя Москва + ещё 3 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Народный артист Российской Федерации Дмитрий Маликов опубликовал в своем Instagram пост, в котором рассказал подписчикам, что очень сильно скорбит о смерти Юлии Началовой.
Певец вспомнил, что осенью Юлия приезжала к нему в студию. Они планировали записать совместную песню, но, к сожалению, не успели.
@dmitriy_malikov
Дмитрий признается, что буквально чувствовал беду. «Очень боялся последние дни, чувствовал, что ситуация критическая» — пишет артист.
Маликов называет Началову очень доброй и крайне талантливой девочкой. «Очень скорблю…» — завершает он свою запись.
Вечерняя Москва: последние новости
Источник сообщил, с кем будет жить дочь Юлии Началовой Дочь Майкла Джексона попала в больницу Помощница Евгения Петросяна показала, чем ее одаривает народный артист
Звёзды , Дмитрий Маликов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опасные уловки, которым женщин учит глянец
Чем опасны белые пятна на ногтях13
Девушки показали свое тело после родов
Крепкие звездные пары, которые вместе больше 20 лет1
Почему появляется мисофония, и что с ней делать1
Видео
ЧП: что нужно знать, чтобы спастись
Дети
Киркоров восхитился декольте Стоцкой
Звёзды
Рамблер/гороскоп на неделю
Психология
Как на организм женщины влияет интимная жизнь
Здоровье
Что стало с певицей Натали
Звёзды
Какие пельмени опасны для здоровья
Еда
Как Брэд Питт живет с прозопагнозией
Звёзды
Валерия назвала экс-мужа «садистом-вегетарианцем»
Звёзды
Звездные «дамочки за сорок» и их молодые любовники
Звёзды
Секреты звезд, обнародованные в 2018 году
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение