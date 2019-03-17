Маликов не успел записать дуэт с Юлией Началовой

Народный артист Российской Федерации Дмитрий Маликов опубликовал в своем Instagram пост, в котором рассказал подписчикам, что очень сильно скорбит о смерти Юлии Началовой.

Певец вспомнил, что осенью Юлия приезжала к нему в студию. Они планировали записать совместную песню, но, к сожалению, не успели.

@dmitriy_malikov

Дмитрий признается, что буквально чувствовал беду. «Очень боялся последние дни, чувствовал, что ситуация критическая» — пишет артист.

Маликов называет Началову очень доброй и крайне талантливой девочкой. «Очень скорблю…» — завершает он свою запись.