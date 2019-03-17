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Бородину раскритиковали за безвкусицу 

Дни.ру 29 минут назад
Фото: Дни.ру
Ксения Бородина показала свой новый образ. Ведущую шоу "Дом-2" раскритиковали за безвкусицу.
В личном Instagram Ксения Бородина опубликовала снимок из примерочной. Звезда шоу "Дом-2" запечатлена в смелом наряде.
На фото Бородина предстает в черном худи известного бренда, куртке "оверсайз" защитной расцветки, обтягивающих черных брюках заправленных в полосатые носки.
@borodylia
"Любимый стиль. Пусть такая мода не заканчивается", — написала ниже ведущая шоу "Дом-2".
Меж тем, многие интернет-обыватели посчитали образ Ксении нелепым. Ее новый наряд назвали безвкусным.
"Это правда жуть… носки поверх штанов и гигантские кроссовки, модно, но чудно… (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "Если честно то носки с кросами выглядят как после копки картошки будто на поле в них ходила🤔", "Думаю, что этот стиль не для матерей, такой стиль носят подростки", "Ксюш, но выглядит-то стремнова-то, если по-чесноку)))) ну, может на девушке ростом под 2 метра и ничего так смотрелось бы, но на маленькой— не особо, как Филипок в одежде невырост))) может, конечно, фото неудачное, хз…", "Примерно в таком виде у бабули в деревне выходила курям дать", "Деревня. Посиделки у костра…возле коровника", — писали ведущей шоу "Дом-2" Ксении Бородиной.
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Звёзды , Ксения Бородина
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