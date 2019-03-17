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Целый букет болезней: самочувствие Пугачевой вызывает вопросы 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: Дни.ру
Поклонники продолжают бояться за здоровье Аллы Пугачевой. Дескать, певица сильно похудела и, кажется, даже передвигается с трудом. Однако экстрасенсы уверены, что она пребывает в прекрасном состоянии и переживать за ее состояние не стоит.
Беспокоиться за здоровье Аллы Пугачевой не стоит — никаких новых болезней у нее нет, зато есть целый букет старых, считает ясновидящая, таролог Марианна Абравитова.
"Всю жизнь Примадонна борется с ними, но недуги периодически ее донимают и укладывают на больничную койку. Но я бы сказала, что сейчас певица пребывает в лучшей форме за последние годы. У нее много энергии и планов", — говорит она.
Что касается "нездоровой", как многие считают, худобы, то в данном случае потеря веса скорее является результатом целенаправленных усилий Пугачевой. В новом весе певице очень комфортно — это та форма, которой она хотела добиться многие годы и в данном случае за нее можно только порадоваться.
Алла Борисовна готовится отмечать юбилей — 70 лет, но энергетический потенциал артистки еще очень высок. К этому возрасту она пришла в превосходной форме. Пугачева полна творческих планов и намерена их воплощать. Это значит, что поклонники певицы еще не раз увидят ее на сцене и будут свидетелями успеха проектов звезды.
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