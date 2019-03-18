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Шнуров рассказал, сколько денег он берет за рекламу в Instagram 

Teleprogramma.pro 36 минут назад
Фото: globallookpress.com
Многие звезды российского шоу-бизнеса, особенно успешные в социальных сетях, не отказывают себе в заработке на просторах интернета. Ленты некоторых артистов прямо пестрят всевозможными рекламными постами.
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров в новом шоу «Редакция» на Youtube рассказал, что тоже, как и его коллеги, не отказывается от монетизации своего Instagram, правда, зарабатывает на не так много, как мог бы. Дело в том, что он категорически не хочет засорять свою страницу рекламными постами, хотя от недостатка предложений порекламировать какой-то товар звезда не страдает.
Потому, признается, музыкант, он отказывается участвовать в продвижении, если рекламодатели ему предлагают меньше 4,5 миллиона рублей. Вообще же, по словам певца, реклама — это искусство. Ведь, если у какого-либо произведенного товара изначальная цена примерно равна себестоимости, то, как только на нем появляется надпись Louis Vuitton, цена значительно вырастает.
Кстати, не так давно музыкант выступил с заявлением о том, что намерен покинуть популярную социальную сеть. Причиной тому, по словам певца, стала частая блокировка его постов.
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Звёзды , Сергей Шнуров , Louis Vuitton
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