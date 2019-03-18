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Татьяна Томина рассказала, кто выгнал ее с мамой из квартиры 

Рамблер 1 час назад
Фото: @tatianatotmyanina
37-летняя фигуристка Татьяна Томина рассказала о своем нелегком детстве. Олимпийская чемпионка может похвастаться тем, что добилась всего в жизни сама. Однако она признается, что такого успеха ей помогла достигнуть мама, которая не жалела ничего для своей дочери.
Сейчас Томина счастлива в браке Алексеем Ягудиным и является мамой двоих прекрасных детей.
Татьяна вспоминает, что раньше ее семья жила со строгой бабушкой, которая никому не давала покоя. Отец спортсменки сбежал из семьи, так как не выдержал напора пожилой сожительницы. После этого Томину и ее маму буквально выставили из квартиры. В итоге они приняли решение переехать в северную столицу — Санкт-Петербург.
В этом городе у них ничего не было и им пришлось начать жизнь заново. Но несмотря на это, юная фигуристка смогла продолжить свои тренировки на новом более высоком уровне и вошла в состав сборной России.
Звёзды , Алексей Ягудин
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