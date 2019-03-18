Анастасия Волочкова показала «грандиозное» упражнение на растяжку

Социальные сети Анастасии Волочковой «пестрят» ее фотографиями, где она демонстрирует подписчикам свою растяжку. Так, недавно прима-балерина села на шпагат в купальнике на кромке бассейна, а некоторое время до этого в полуобнаженном виде показала свою растяжку в купели с ледяной водой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 17 Мар 2019 в 5:58 PDT В этот раз Волочкова решила поделиться со своими поклонниками спортивным упражнением, которое помогает ей поддерживать себя в форме и безо всяких проблем исполнять свой коронный шпагат. Видео с упражнением она опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

«Грандиозное упражнение на растяжку. А вы как поддерживаете свою? Не ленитесь. Это мой небольшой мастер-класс», — подписала видеоролик из спортзала балерина.

Хотя Волочкова и задала вопрос подписчикам — он остался риторическим, поскольку в начале февраля прима-балерина закрыла комментарии в своем аккаунте в Instagram и посоветовала сделать то же самое своим коллегам по звездному «цеху». Анастасия тогда заявила, что устала от нападок хейтеров, которые постоянно шутили над ней и оскорбляли её.