Волочкова удивила «грандиозной» растяжкой

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Анастасия Волочкова показала «грандиозное» упражнение на растяжку 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Социальные сети Анастасии Волочковой «пестрят» ее фотографиями, где она демонстрирует подписчикам свою растяжку. Так, недавно прима-балерина села на шпагат в купальнике на кромке бассейна, а некоторое время до этого в полуобнаженном виде показала свою растяжку в купели с ледяной водой.
В этот раз Волочкова решила поделиться со своими поклонниками спортивным упражнением, которое помогает ей поддерживать себя в форме и безо всяких проблем исполнять свой коронный шпагат. Видео с упражнением она опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.
«Грандиозное упражнение на растяжку. А вы как поддерживаете свою? Не ленитесь. Это мой небольшой мастер-класс», — подписала видеоролик из спортзала балерина.
Хотя Волочкова и задала вопрос подписчикам — он остался риторическим, поскольку в начале февраля прима-балерина закрыла комментарии в своем аккаунте в Instagram и посоветовала сделать то же самое своим коллегам по звездному «цеху». Анастасия тогда заявила, что устала от нападок хейтеров, которые постоянно шутили над ней и оскорбляли её.
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