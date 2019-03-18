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Отец Юрия Шатунова не хочет общаться с сыном 

Рамблер 4 часа назад
Фото: yuriy_shatunov
Юрий Шатунов стал известным певцом и завоевал сердца тысячи поклонников по всей России, но его отец, бросивший артиста еще в младенчестве, все равно не хочет общаться с ним. Отметим, что родная тетя Юрия тоже отказалась от него. Шатунов был брошен в детском доме.
Любовь Макарова стала опекуном Юрия, но сама отдала его в детский дом спустя год. Тогда артисту было 11 лет. Сейчас Юрий и Любовь Макарова встретились на телепрограмме "Звезды сошлись": они не виделись 15 лет. На передаче Любовь призналась, что у нее было двое своих детей и материальные возможности не позволяли содержать третьего ребенка.
Также она отметила, что Юрий начал сбегать из дома и она думала, что в интернате с ребятами ему было интереснее. Женщина уверена, что Юрий все понимает и не держит на нее зла, чего нельзя сказать об отце Шатунова.
Сотрудники СМИ пытались связаться с отцом артиста, но мужчина только отмахнулся и сказал, что Юрий не хочет с общаться ним. Родственники Юрия уверенны, что Василий Клименко никогда не хотел общаться с сыном. Сам Юрий долгое время утверждал, что его отец мертв.
Женский форум
Звёзды , Юрий Шатунов
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