Отец Юрия Шатунова не хочет общаться с сыном

Юрий Шатунов стал известным певцом и завоевал сердца тысячи поклонников по всей России, но его отец, бросивший артиста еще в младенчестве, все равно не хочет общаться с ним. Отметим, что родная тетя Юрия тоже отказалась от него. Шатунов был брошен в детском доме.

Любовь Макарова стала опекуном Юрия, но сама отдала его в детский дом спустя год. Тогда артисту было 11 лет. Сейчас Юрий и Любовь Макарова встретились на телепрограмме "Звезды сошлись": они не виделись 15 лет. На передаче Любовь призналась, что у нее было двое своих детей и материальные возможности не позволяли содержать третьего ребенка.

Также она отметила, что Юрий начал сбегать из дома и она думала, что в интернате с ребятами ему было интереснее. Женщина уверена, что Юрий все понимает и не держит на нее зла, чего нельзя сказать об отце Шатунова.

Сотрудники СМИ пытались связаться с отцом артиста, но мужчина только отмахнулся и сказал, что Юрий не хочет с общаться ним. Родственники Юрия уверенны, что Василий Клименко никогда не хотел общаться с сыном. Сам Юрий долгое время утверждал, что его отец мертв.