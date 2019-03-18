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Самбурская похвалилась ремонтом в квартире 

WomanHit.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: @SAMBURSKAYA
Актриса показала подписчикам дизайн-проект нового дома
Два года назад звезда сериала «Универ. Новая общага» Настасья Самбурская приобрела двухэтажную квартиру в Москве, в которой до сих пор делает ремонт. Недавно артистка перестала сотрудничать с дизайнером, создававшим интерьер ее дома.
@SAMBURSKAYA
В свежих сторис «Инстаграма» теледива продемонстрировала подписчикам свой новый дизайн-проект, реализацией которого будет заниматься уже выбранная команда специалистов. На сегодняшний день готова только гардеробная.
@SAMBURSKAYA
Напомним, что Анастасия родилась в городе Приозерске Ленинградской области, а ее кинокарьера началась в 2008 году, с роли в мелодраматическом сериале «Обручальное кольцо».
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Звёзды , Настасья Самбурская
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