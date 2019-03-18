Самбурская похвалилась ремонтом в квартире

Актриса показала подписчикам дизайн-проект нового дома

Два года назад звезда сериала «Универ. Новая общага» Настасья Самбурская приобрела двухэтажную квартиру в Москве, в которой до сих пор делает ремонт. Недавно артистка перестала сотрудничать с дизайнером, создававшим интерьер ее дома.

@SAMBURSKAYA

В свежих сторис «Инстаграма» теледива продемонстрировала подписчикам свой новый дизайн-проект, реализацией которого будет заниматься уже выбранная команда специалистов. На сегодняшний день готова только гардеробная.

@SAMBURSKAYA

Напомним, что Анастасия родилась в городе Приозерске Ленинградской области, а ее кинокарьера началась в 2008 году, с роли в мелодраматическом сериале «Обручальное кольцо».