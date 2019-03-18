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Джонни Депп назвал экс-жену Эмбер Херд клеветницей 

Мир24 1 час назад
Фото: ТАСС / Igor Vidyashev/Zuma
По словам актера, обвинения, сделанные против него, являются частью «мистификации», сообщает Ladbible.
По словам звезды «Пиратов Карибского моря», это не он, а она применяла к нему насилие. А именно: разгневанная супруга несколько раз нападала на него, бросила в актера бутылку водки, которая отрезала его средний палец на правой руке и сломала кости, что привело к необходимости хирургического вмешательства. Депп также утверждает, что Херд однажды ударила его кулаком.
Чтобы не быть голословным, актер нашел 87 видеозаписей, которые подтверждают его заявления. Ролики переданы в суд.
Напомним, Джонни Депп и Эмбер Херд встретились, когда снимали «Ромовый дневник» в 2011 году, а в 2015 году поженились. Однако в мае 2016 года они развелись.
Напомним, Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года, в 2016 году пара подала на развод, указывая на непримиримые разногласия в семье. Херд обвинила Деппа в домашнем насилии. Развод был оформлен только в начале 2017-го после ряда судебных заседаний. Причем, Деппу пришлось разделить часть состояния с бывшей женой. Позднее он заявил, что Херд своей клеветой разрушила его жизнь и карьеру.
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Звёзды , Джонни Депп
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