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Зачем Кончаловский устроил тайное венчание 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая дали первое интервью после того, как стало известно об их венчании спустя 20 с лишним лет совместной жизни. Супруги объяснили, почему решились на такой ответственный шаг.
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский обвенчались в Пскове в январе. Супруги предпочли не афишировать это знаменательное событие. Можно сказать, журналисты узнали о нем случайно. Лишь спустя два месяца супруги решили объяснить, зачем они это сделали.
"Я не думаю, что нужно начинать отношения с венчания. Особенно в современном мире, когда нет такого обреченного состояния "вместе и навсегда", ни у мужчины, ни у женщины. Начинать с этого отчасти даже безответственно. В нашем случае нужно было все это прожить", — высказал мнение Андрей Кончаловский.
Подготовка к столь знаменательному событию не обошлась без нервотрепки. Юлия Высоцкая не смогла быстро найти подходящий наряд. Дело в том, что Андрея Кончаловского оказалось весьма четкое представление о том, в каком платье его супруга должна была отправиться к алтарю: кружева, фата, узкие длинные рукава и юбка.
Высоцкая отправилась в Лондон. Примерила несколько нарядов. Однако все их супруг забраковал. На протяжении нескольких дней актриса вместе с подругой носилась по городу в поисках подходящего наряда. Тогда Андрей Кончаловский предложил ей помощь Дмитрия Андреева, художника по костюмам фильмов "Рай" и "Грех".
"Мы с Димой обменялись идеями. Андрей Сергеевич все еще робко надеялся на кружева, спрашивал, нельзя ли сделать как у нормальной невесты. Но в итоге смирился", — рассказала Юлия Высоцкая. В итоге, платье оказалось очень стильным и лаконичным.
Венчание случилось 20 января, на следующий день после Крещения, в "хороший, светлый день". В храме были только самые близкие люди. Андрей Кончаловский объяснил, почему они с Юлией Высоцкой решились на такое таинство.
"Был такой гениальный философ Людвиг Витгенштейн. Он полагал, что о вещах, которые трудно выразить словами, лучше молчать. Но. к сожалению, мы так устроены, что нам нужны слова, а они редко несут истинный смысл. Одно и то же слово может выражать абсолютно разные вещи. У нас с Юлей по этому поводу бывают конфликты… Наверное, приходит время. когда возникает в этом потребность. Необходимость почувствовать, постоять рядом", — цитирует Андрея Кончаловского Tatler.
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