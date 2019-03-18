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Высоцкая прекратила эксперименты с внешностью после бритья налысо 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Когда— то Юлия Высоцкая была готова пойти на многое ради того, чтобы идеально вжиться в роль. Но, по словам актрисы, сейчас ее мировоззрение поменялось. Чего она больше делать не намерена, так это радикально менять имидж для съемок в кино.
В 2016 году вышла в свет картина Андрея Кончаловского «Рай», где избранница режиссера исполнила роль русской аристократки Ольги, которая эмигрировала во Францию, а в годы Второй мировой войны оказалась в концлагере.
Как вспоминает Высоцкая, по ходу действия фильма ее героиня оказывается побрита налысо. Артистка решила, что не будет имитировать отсутствие на голове волос, и по-настоящему побрила голову. О своей смелости Юлия сильно пожалела.
«Мне очень сложно дался переход из "лысого состояния" в нормальное. Организм лишь через полгода осознал, что это было. Шок физиологический и моральный», — призналась Высоцкая.
С тех пор актриса больше не готова экспериментировать со своей внешностью. Так, в новой картине «Мысленный волк» Валерии Гай Германики Юлия не стала менять свой светлый оттенок волос на темный ради персонажа-брюнетки, предпочитая появляться перед камерами в темном парике, пишет сайт «Дни.ру».
Как ранее рассказывала актриса, у нее никогда не было высокой самооценки. Долгое время она предъявляла к себе самой очень высокие требования и даже претензии. Слыша о себе неприятные слова, она стремилась понять, почему они были сказаны, виня во всем себя. При этом возражать или, тем более, скандалить, актриса не хотела в силу склада характера.
«В голову не приходило, что мне просто завидуют. Казалось, я не нравлюсь. А нравиться хотелось. Теперь я понимаю, сколько сил потратила зря», — рассказала Юлия Высоцкая.
Сейчас все изменилось. Артистка не так остро реагирует на критику в ее адрес и больше не собирается растрачивать силы на то, чтобы исправить свои мнимые недостатки и угодить абсолютно всем, отмечал журнал Tatler.
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