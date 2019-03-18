Высоцкая прекратила эксперименты с внешностью после бритья налысо

Когда— то Юлия Высоцкая была готова пойти на многое ради того, чтобы идеально вжиться в роль. Но, по словам актрисы, сейчас ее мировоззрение поменялось. Чего она больше делать не намерена, так это радикально менять имидж для съемок в кино.

В 2016 году вышла в свет картина Андрея Кончаловского «Рай», где избранница режиссера исполнила роль русской аристократки Ольги, которая эмигрировала во Францию, а в годы Второй мировой войны оказалась в концлагере.

Как вспоминает Высоцкая, по ходу действия фильма ее героиня оказывается побрита налысо. Артистка решила, что не будет имитировать отсутствие на голове волос, и по-настоящему побрила голову. О своей смелости Юлия сильно пожалела.

«Мне очень сложно дался переход из "лысого состояния" в нормальное. Организм лишь через полгода осознал, что это было. Шок физиологический и моральный», — призналась Высоцкая.

С тех пор актриса больше не готова экспериментировать со своей внешностью. Так, в новой картине «Мысленный волк» Валерии Гай Германики Юлия не стала менять свой светлый оттенок волос на темный ради персонажа-брюнетки, предпочитая появляться перед камерами в темном парике, пишет сайт «Дни.ру».

Как ранее рассказывала актриса, у нее никогда не было высокой самооценки. Долгое время она предъявляла к себе самой очень высокие требования и даже претензии. Слыша о себе неприятные слова, она стремилась понять, почему они были сказаны, виня во всем себя. При этом возражать или, тем более, скандалить, актриса не хотела в силу склада характера.

«В голову не приходило, что мне просто завидуют. Казалось, я не нравлюсь. А нравиться хотелось. Теперь я понимаю, сколько сил потратила зря», — рассказала Юлия Высоцкая.

Сейчас все изменилось. Артистка не так остро реагирует на критику в ее адрес и больше не собирается растрачивать силы на то, чтобы исправить свои мнимые недостатки и угодить абсолютно всем, отмечал журнал Tatler.