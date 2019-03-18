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Анастасия Решетова подогрела слухи о беременности 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: @volkonskaya.reshetova
Модель Анастасия Решетова продолжает прятать живот за объемной одеждой, а также прикрывает его аксессуарами или рукой. По мнению подписчиков, это свидетельствует о том, что светская львица пытается скрыть свою беременность.
Стоит отметить, что в Сети уже давно ходят слухи о скором прибавлении в семье Тимати и Анастасии, однако невеста рэпера всегда отрицала предположения поклонников и журналистов. На этот раз модель заявила следующее: «Это лишь неудачный ракурс и одежда!», однако, это не убедило поклонников девушки.
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