Анастасия Решетова подогрела слухи о беременности

Модель Анастасия Решетова продолжает прятать живот за объемной одеждой, а также прикрывает его аксессуарами или рукой. По мнению подписчиков, это свидетельствует о том, что светская львица пытается скрыть свою беременность.

Стоит отметить, что в Сети уже давно ходят слухи о скором прибавлении в семье Тимати и Анастасии, однако невеста рэпера всегда отрицала предположения поклонников и журналистов. На этот раз модель заявила следующее: «Это лишь неудачный ракурс и одежда!», однако, это не убедило поклонников девушки.