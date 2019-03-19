Звезды, которые ушли в секты

Звезды шоу-бизнеса часто попадают под влияние различных духовных сообществ и организаций. В Голливуде, например, это случается часто, а в России часто становится предметом для обсуждений.

Никита Джигурда

Этот актер стал приверженцем оккультного течения "каббала". Оно проповедует поиск основы всех вещей в цифрах и буквах древнееврейского алфавита. Правда, несколько лет назад он основал свою религию, которая называется джигурдизм, которая признавала, что Джигурда — бог во плоти, а все остальные его рабы. Но последователей не нашел.

Мадонна

Певица на протяжении нескольких лет изучала санскрит, интересовалась буддизмом и посещала частные уроки по йоге. В итоге она все же решила стать последовательницей каббалы. Мадонна активно популяризирует эту религию в Голливуде и даже взяла себе еврейское имя Эстер. Она ежегодно жертвует деньги на строительство специальных учреждений и центров, проповедующих близкие ей оккультные и мистические практики.

Игорь Сорин

Иванушки International

Первый участник группы Иванушки International и предшественник Олега Яковлева вел не очень публичную жизнь. Он выпал из окна своей квартиры в 1998 году. Официальная версия — самоубийство на фоне эффекта от психотропных средств. Незадолго до этого он присоиденился к секте "Рэйки Кадуцэй". Последователи считали, что Земля перешла на новый уровень развития, поэтому тела верующих могли самостоятельно исцеляться. Главной у них была "жрица", которая помогала людям открыть третий глаз и познать энергию космоса.

Том Круз