Ради откровенного снимка в ванной Кортни Кардашян решила полностью обнажиться

Постоянная публикация откровенных фотографий в социальных сетях — одна из «фишек» звездного семейства красавиц Кардашян. И хотя ничего принципиального нового на этих снимках увидеть невозможно, они пользуются бешеной популярностью среди поклонников звезд и, вообще пользователей интернета.

@kourtneykardash

Так, недавно на своей странице в социальной сети Instagram очередной «обнаженный» пост опубликовала сестра Ким Кардашян, 39-летняя Кортни. На фотографии он лежит полностью обнаженной в ванной, а некоторые части тела прикрывает только густая пена. Эта публикация всего за несколько часов набрала в Сети больше двух миллионов «лайков». И, как всегда, множество восторженных комментариев.