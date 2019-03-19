Постоянная публикация откровенных фотографий в социальных сетях — одна из «фишек» звездного семейства красавиц Кардашян. И хотя ничего принципиального нового на этих снимках увидеть невозможно, они пользуются бешеной популярностью среди поклонников звезд и, вообще пользователей интернета.
@kourtneykardash
Так, недавно на своей странице в социальной сети Instagram очередной «обнаженный» пост опубликовала сестра Ким Кардашян, 39-летняя Кортни. На фотографии он лежит полностью обнаженной в ванной, а некоторые части тела прикрывает только густая пена. Эта публикация всего за несколько часов набрала в Сети больше двух миллионов «лайков». И, как всегда, множество восторженных комментариев.
Кстати, из всех красавиц Кардашян, Кортни — не самая смелая. Например, как отмечает издание РЕН ТВ, у Кендал Дженнер встречаются и более откровенные снимки. Примерно месяц назад она поделилась снимком, который сделан с такого ракурса, позволяющего зрителям полностью увидеть фигуру звезды.