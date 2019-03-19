Ломоносова отвергла Александра Самойленко

Актер Александр Самойленко рассказал о романе с коллегой по творческому цеху, известной по сериалу «Не родись красивой», Ольгой Ломоносовой . Несмотря на серьезность намерений Самойленко, актриса отвергла его ухаживания.

Как рассказал Самойленко в эфире телепередачи «Судьба человека», с Ломоносовой он встретился после развода со своей второй супругой. По иронии судьбы Ольга также незадолго до этого пережила расставание с любимым человеком, потому не отважилась на новые серьезные отношения.

— Потом, когда она уже захотела, я передумал, — цитирует Самойленко StarHit