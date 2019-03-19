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Ломоносова отвергла Александра Самойленко 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: instagram.com
Актер Александр Самойленко рассказал о романе с коллегой по творческому цеху, известной по сериалу «Не родись красивой», Ольгой Ломоносовой. Несмотря на серьезность намерений Самойленко, актриса отвергла его ухаживания.
Как рассказал Самойленко в эфире телепередачи «Судьба человека», с Ломоносовой он встретился после развода со своей второй супругой. По иронии судьбы Ольга также незадолго до этого пережила расставание с любимым человеком, потому не отважилась на новые серьезные отношения.
— Потом, когда она уже захотела, я передумал, — цитирует Самойленко StarHit.
Ранее Ломоносова рассказала о непродолжительном романе с актером Владимиром Машковым. Сейчас актриса счастлива с режиссером Павлом Сафоновым, с которым воспитывает троих детей.
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Звёзды , Владимир Машков , Павел Сафонов , Ольга Ломоносова , Александр Самойленко , StarHit
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